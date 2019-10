Hückeswagen: „Kolping tanzt“ nicht nur im Dreivierteltakt

Mehrere Paare nutzten am Sonntagnachmittag im Saal des Kolpinghauses die Gelegenheit, um mal wieder gemeinsam übers Parkett zu tanzen. Foto: Maren Panitz

Hückeswagen Standardklänge und lateinamerikanische Rhythmen tönten am Sonntagnachmittag durch den Saal des Kolpinghauses. Dort fand ein abwechslungsreicher Tanznachmittag statt. Sieben Paare ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen.

Christa Deviscour und Lothar Dom suchen halb konzentriert, halb amüsiert den richtigen Rhythmus: das rechte Bein zurück, in den Wischer, dann nach vorne und wieder auf Anfang. Die Anleitung zur eleganten Walzerfigur klingt kompliziert. „Ist sie aber gar nicht“, versichert Christ Deviscour lächelnd bei einer kleinen Verschnaufpause zwischen den unterschiedlichsten Standardtänzen. „Es macht einfach Spaß, und wir wollen hier schließlich keinen Wettbewerb gewinnen.“

Viermal im Jahr finden begeisterte Tanzpaare bei „Kolping tanzt“ auf dem Parkett des Kolpingsaals die völlig ungezwungene und fast schon familiäre Gelegenheit zum ausgiebigen Training neuer Figuren oder einfach dem vorsichtigen Erlernen der ersten Tanzschritte. Denn die zwanglose Zusammenkunft der gleichgesinnten Musikliebhaber richtet sich an Anfänger, die zum ersten Mal einen Foxtrott versuchen, bis hin zu Trägern des goldenen Tanzabzeichens.

Nächster Termin Das nächste Mal „Kolping tanzt“ heißt es am Sonntag, 10. November, 15 bis 18 Uhr. Interessierte Tanzpaare – sowohl Fortgeschrittene als auch Anfänger – sind im Saal des Kolpinghauses am Wilhelmplatz willkommen. Gebühren werden nicht erhoben.

Die Treffen Marlies Klintworth und Tanzbetreuerin Sandra Nausedat laden seit 2016 regelmäßig jährlich zu vier Tanztees in den Saal des Kolpinghauses ein – je zweimal im Frühling und Herbst. Bisher nahmen bis zu zwölf Paare an den geselligen Tanznachmittagen teil.

Gute Tips und eine fachkundige Anleitungen gibt bei dem Tanztee Sandra Nausedat. Die Hobbytanzlehrerin hat langjähre Erfahrungen in allen klassischen Tanzstilen, die üblicherweise in den professionellen Tanzschulen unterrichtet werden. „Die Sonntagnachmittage unter dem Motto ‚Kolping tanzt‘ werden aber nicht als Tanzkursus angeboten“, betont sie. „Ich stehe mit kleinen Ratschlägen und meiner Musikauswahl als ehrenamtliche Helferin zur Seite.“ Manchmal suchten die Tanzpaare einfach nur eine neue Idee, wie sie ihre Figuren ein bisschen harmonischer wirken lassen könnten.

Altes Höhfeldsches Geschäft an der Islandstraße ist abgerissen

Stadtentwicklung in Hückeswagen

Stadtentwicklung in Hückeswagen : Altes Höhfeldsches Geschäft an der Islandstraße ist abgerissen

Konzert in Hückeswagen

Konzert in Hückeswagen : „Crosswind“ sorgt erneut für ein volles Kultur-Haus

Das unaufdringliche und ungezwungene Tanzvergnügen wird an diesem Sonntagnachmittag nicht nur von heimischen Tanzpaaren besucht. „Wir machen an der Bever Urlaub und sind durch reinen Zufall auf das Veranstaltungsplakat gestoßen“, berichtet Wolfgang Lünenschloß aus Wuppertal. Wie seine Tanzpartnerin Brigitte Stöcker zeigt er sich beeindruckt von der freundlichen und unkomplizierten Atmosphäre. „Solche spaßigen Begegnungen, bei denen sich Menschen völlig gelöst zum gemeinsamen Ausleben ihres Hobbys finden, gibt es in der Großstadt Wuppertal noch nicht einmal“, hat er festgestellt. Auch Christa Deviscour tanzte bereits bei früheren Sonntagstanztees im Kolpingsaal. „Ich genieße es, dass wir hier auch mit Partnern im Alter Ü 70 zusammenkommen, um zu tanzen. Denn dieses moderne Herumzappeln auf der Diskotanzfläche kann ja jeder. Das ist keine Herausforderung“, betont sie.