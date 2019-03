Szene: Kolping-Paare schweben über das Tanzparkett

Hückeswagen Bisher tanzten die Paare auf Einladung der Kolpingsfamilie immer am Sonntagnachmittag zum Tanzcafé. Aber als der Wunsch aufkam, die Veranstaltung mal auf den Abend zu legen, reagierte Marlies Klintworth sofort.

Langsamer Walzer. Darauf haben Sarah Czempik und Igor Geulen nur gewartet. Vorsichtig wagen sich die beiden auf die Tanzfläche, sehen sich an und versuchen sich an den ersten Schritten. Die langsame Musik klingt durch den Saal im Kolpinghaus, und das junge Paar kämpft mit den Schritten und Drehungen. Während sie noch beraten, wie es weitergeht, taucht Sandra Nausedat auf, schlüpft kurzerhand in die Rolle des Mannes und führt Sarah Czempik über das Parkett. „Ich bin Hobbytänzerin“, erklärt sie, „und ich helfe gerne, wo ich kann.“ Genau deswegen bittet Marlies Klintworth sie bei den Tanzveranstaltungen der Kolpingsfamilie in Hückeswagen regelmäßig dazu – um beim Auffrischen zu helfen, Tricks und Tipps zu verraten und wieder Lust auf klassischen Paartanz zu machen.