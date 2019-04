Freundlich und hell : Kobeshofener Aldi vor Neueröffnung

Der Aldi-Markt in Kobeshofen wird derzeit modernisiert. Neueröffnung ist am Freitag. Foto: Stephan Büllesbach

Kobeshofen Am Freitag eröffnet der Aldi-Nord-Markt neu und präsentiert sich auf einer Gesamtfläche von etwa 800 Quadratmetern in freundlicher und heller Atmosphäre.

Heller, freundlicher, moderner – seit einigen Jahren gestaltet Aldi Nord seine Märkte um. Nach und nach werden alle etwa 2300 Märkte in Deutschland entsprechend modernisiert. Zurzeit ist der in Kobeshofen an der Reihe. Wegen der Umbauarbeiten stehen immer wieder Kunden vor verschlossenen Tür, aber ab kommenden Freitag, 5. April, wird sich das ändern. Denn dann eröffnet der Aldi-Nord-Markt neu und präsentiert sich auf einer Gesamtfläche von etwa 800 Quadratmetern in freundlicher und heller Atmosphäre, heißt es einer Pressemitteilung aus dem Aldi-Zentrallager in Radevormwald.