Schulausschuss in Hückeswagen : 500.000 Euro aus Digitalpakt für Hückeswagener Schulen

Hückeswagen Hückeswagen bekommt 445.000 Euro für die fünf städtischen Schulen und 41.000 Euro für das private Berufskolleg bergischer Unternehmer.

Gut eine Milliarde Euro fließt aus dem Förderprogramm „Digitalpakt Schule“ vom Bund ins Land Nordrhein-Westfalen. Das Geld wird zu 90 Prozent weitergeleitet an Städte und Gemeinden in NRW. Auf die Schloss-Stadt Hückeswagen entfällt demnach knapp eine halbe Million: 445.000 Euro für die fünf städtischen Schulen (Löwen-Grundschule, GGS Wiehagen, Montanusschule, Realschule und Erich-Kästner-Schule) sowie 41.000 Euro für das private Berufskolleg bergischer Unternehmer.

Bevor das Geld allerdings an die jeweiligen Städte überwiesen wird, müssen die kommunalen Schulträger ein technisch-pädagogisches Medien-Einsatzkonzept erarbeiten. Von den Schulen selbst werden Fortbildungskonzepte für die Lehrerkollegien gefordert. „Es ist nicht einfach, an das Geld zu kommen, sondern es bedarf einer Menge an konzeptioneller Vorarbeit, die wir als Stadt in Zusammenarbeit mit den Schulen leisten müssen“: Das unterstrich Alexander Stehl als zuständiger Fachbereichsleiter innerhalb der Stadtverwaltung im Schulausschuss. Der beschloss den von der Verwaltung inzwischen vorgelegten Medien-Entwicklungsplan und das Einsatzkonzept in seiner jüngsten Sitzung einstimmig.