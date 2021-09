Blickpunkt Wirtschaft in Hückeswagen : Klingelnberg auf Messe in Mailand

Hückeswagen Das Hückeswagener Unternehmen stellt erstmals eine Wälzprüfmaschine für hochgenaue Prüftechnik vor. Sie ist die neueste Maschinenentwicklung im Bereich Stirnradtechnologie.

Die Messe EMO gilt weltweit als eine der führenden Messen für Werkzeugmaschinen. Sie findet abwechselnd in Italien und Deutschland statt. Die Hückeswagener Firma Klingelnberg präsentiert vom 4. bis 9. Oktober innovative Lösungen und Neuheiten in Mailand. Unter dem Motto „The magic world of metalworking“ trifft sich die Branche auf dem Messegelände Fieramilano Rho am Stadtrand von Mailand. Klingelnberg stellt dort nach eigenen Angaben erstmalig die Höfler Stirnrad-Wälzprüfmaschine R 300 für hochgenaue Prüftechnik vor. Sie ist die neueste Maschinenentwicklung im Bereich Stirnradtechnologie. „Durch die gestiegenen Qualitätsanforderungen in der Großserienproduktion fordern einige Getriebe- und Fahrzeughersteller inzwischen einen Qualitätsnachweis für alle Zahnräder, die im Antriebsstrang verbaut werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.