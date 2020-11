Hückeswagens größtes Unternehmen : Klingelnberg nominiert für den „German Innovation Award“

Hückeswagen Eingereicht für den Wettbewerb wurde die Lösung „Done-in-One – Komplettvermessung in einem Arbeitsgang“. Jetzt tagt die Jury. Im Februar sollen die Gewinner dann bekanntgegeben werden.

Mit seiner innovativen Lösung „Done-in-One –Komplettvermessung in einem Arbeitsgang“ tritt Klingelnberg in der Kategorie „Machine and Engineering“ der Wettbewerbsklasse „Excellence in Business to Business“ an. Das Unternehmen verfolgt den Ansatz, verschiedene Messprozesse produktionsnah in einem Arbeitsgang, als Komplettvermessung („Done-in-One“) auszuführen. So kann etwa ein Klingelnberg-Präzisionsmesszentrum (G-Variante) in kürzester Zeit und in einem einzigen, automatisierten Arbeitszyklus Abmessungen, Form, Kontur und Oberflächenrauheit erfassen. „Durch die Zusammenführung von Messaufgaben, die traditionell auf bis zu vier unterschiedlichen Geräten durchgeführt werden, lassen sich nicht nur Investitionskosten senken, sondern auch Rüstzeiten einsparen und Qualitätskosten reduzieren“, betont die Marketingleiterin. Nicht zuletzt helfe die Integration der Messtechnik in die direkte Produktionsumgebung, die Produktivität und Ausbringung der Produktionsanlagen zu steigern.