Hückeswagens größter Arbeitgeber : „Bearing World“ – Klingelnberg nimmt an virtueller Messe teil

„Bearing World“ – Klingelnberg nimmt an virtueller Messe teil

Hückeswagen Die „Bearing World“ in Hannover ist eine Messe für Klingelnberg nimmt an Online-Messe alle Lagerarten und sämtliche beteiligten Komponenten. Die Firma Klingelnberg war jetzt wieder dabei – wie alle Teilnehmer aber nur virtuell.

Messen sind in Corona-Zeiten nicht planbar – es sei denn, sie werden virtuell veranstaltet. Um diese Erfahrung reicher sind nun auch die Verantwortlichen der Firma Klingelnberg, denn die „Bearing World 2020“ in Hannover fand jetzt erstmalig als Online-Event statt. „Mit der virtuellen Veranstaltung bot der Organisator Forschungsvereinigung Antriebstechnik e.V. (FVA) in diesem Jahr eine Plattform, sich digital rund um das Thema Lagerarten und sämtlicher beteiligter Komponenten auszutauschen“, berichtet Sandra Küster, Marketing-Leiterin von Klingelnberg.