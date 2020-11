Hückeswagens größtes Unternehmen : Klingelnberg Mexiko feiert sein 20-jähriges Bestehen

Querétaro/Hückeswagen Die Klingelnberg-Gruppe lässt im Herzen Mittelamerikas produzieren, und das bereits seit 20 Jahren. Die mexikanische Niederlassung in Querétaro hat sich seit 2000 stetig weiterebtwickelt.

Seit 2000 produziert Hückeswagens größtes Unternehmen, die Firma Klingelnberg, in Mexiko: Am 1. November vor 20 Jahren nahm México S.A. de C.V. seinen Betrieb auf, teilt Marketingleiterin Sandra Küster mit. Am Standort Querétaro City bietet Klingelnberg somit seit zwei Jahrzehnten Vertriebsleistungen sowie einen individuellen technischen Service an.