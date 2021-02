Unternehmen in Hückeswagen : Eigene Software macht Kundenwünsche wahr

Hückeswagen Das Hückeswagener Unternehmen Klingelnberg gehört zu den innovativen Maschinenbauunternehmen. In der Region zählt die Firma zudem zu den größten Software-Entwicklern.

Klingelnberg hat sich seit 1863 der Herstellung von Getriebekomponenten verschrieben – und sich in diesen fast 160 Jahren zu einem der weltweit führenden Unternehmen in der Verzahnungsindustrie entwickelt. Heute erarbeiten die Mitarbeiter aus Forschung und Entwicklung in enger Kooperation mit den Kunden des Unternehmens spezifische Lösungen für nahezu jede Industrie. „Darüber hinaus bietet der Systemanbieter eine der zurzeit besten verfügbaren Verzahnungsmesstechniken und hat über eigenprogrammierte Software eine maschinen- und softwareübergreifende Closed-Loop-Fertigung in der Kegel- und Stirnradproduktion realisiert“, berichtet Marketingleiterin Sandra Küster. „Das ist eine vollautomatische Verbindung von Fertigungsmaschinen unterschiedlicher Hersteller mit der Klingelnberg-Messtechnik.“ Doch Hückeswagens größtes Unternehmen zählt, was viele nichts wissen, auch zu den größten Software-Entwicklern in der Region.