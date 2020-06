Hückeswagener Wirtschaft : Klingelnberg kämpft gegen die Krise

Die Firma Klingelnberg ist Hückeswagens größter Arbeitgeber. Die schwache Konjunktur und die Corona-Krise machen ihr derzeit zu schaffen. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Nach dem konjunkturellen Rückgang in 2019 hat die Klingelnberg-Gruppe nun mit der Corona-Krise zu kämpfen. Immerhin zeigen die ergriffene Maßnahmen Wirkung, teilte jetzt die Unternehmesspitze mit.

Schon das erste Halbjahr des abgelaufenen Geschäftsjahrs (1. April 2019 bis 31. März 2020) war für das Maschinenbau-Unternehmen ein schwieriges. Da verzeichnete die Klingelnberg-Holding in Zürich, zu der auch Hückeswagens größter Arbeitgeber gehört und die seit zwei Jahren an der Schweizer Börse notiert wird, bereits einen Rückgang beim Nettoumsatz von zirka 10,7 Millionen auf 88,4 Millionen Euro. Gründe waren der weltweite Rückgang der gesamten Industrieproduktion – insbesondere der Automobilproduktion –, deutliche Belastungen aus dem Brexit und Handelskonflikten sowie fehlende Richtungsvorgaben etwa zur Zukunft der Mobilität. Doch es sollte noch schlimmer kommen, denn die Corona-Krise und deren Auswirkungen auf die weltweite Konjunktur hatte zu diesem Zeitpunkt niemand auf dem Schirm. „Die Klingelnberg AG blickt auf ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches und sehr herausforderndes Geschäftsjahr zurück“, heißt es dann auch im Jahresbericht.

Die Zahlen der Jahresbilanz sind entsprechend: Der Nettoumsatz ging innerhalb eines Jahres um fast 24 Prozent von 278,2 auf 212,1 Millionen Euro zurück. Der operative Gewinn rutschte gar ins Minus: Nach einem Plus von 30 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2018/19 stand im Jahr drauf ein Minus von 18,8 Millionen Euro zu Buche. Davon entfallen allerdings 14 Millionen Euro auf das in der zweiten Hälfte 2019 eingeleitete Effizienzsteigerungsprogramm. „Angesichts dessen, was in den globalen Märkten im Zuge des Konjunktureinbruchs in 2019 und anschließend mit nochmals größerer Vehemenz infolge der Corona-Pandemie geschehen ist, kann dieses Ergebnis als ein Beleg für die nachhaltige Stärke und schnelle Reaktionsfähigkeit von Klingelnberg angesehen werden“, heißt es im Jahresbericht.

Info Größter Arbeitgeber in Hückeswagen Standorte Das Maschinenbauunternehmen wurde 1863 gegründet und zählt zu den führenden Unternehmen in der Verzahnungsindustrie. Hauptsitz ist Zürich, Standorte gibt es in Hückeswagen (Peterstraße und West 2), in Ettlingen bei Karlsruhe und in Györ (Ungarn). Mitarbeiter Die Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als Mitarbeiter, weit mehr als die Hälfte davon – etwa 750 – in Hückeswagen. Ins Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg hat die Firma seit 2008 die Kegelradverzahnung ausgegliedert, hinzu kam vor etwa fünf Jahren der Kauf einer Halle im Industriegebiet an der Albert-Einstein-Straße in Wermelskirchen.

Jan Klingelnberg, geschäftsführendes Vorstandsmitglied (CEO) und Gesellschafter der Klingelnberg-Gruppe, stellt klar: „Dieses Geschäftsjahr muss in zwei Realitäten unterteilt werden.“ In den ersten sechs Monaten habe Klingelnberg früh reagiert, um den strukturell notwendigen Änderungen Rechnung zu tragen. So habe das Unternehmen ein umfassendes Programm zur Effizienzsteigerung erarbeitet, mit dem Kosten gesenkt, Prozesse optimiert und zugleich neue Märkte erschlossen werden sollen. „Diese Programme zeigen Erfolge – und diese unterstreichen, dass Klingelnberg auf dem richtigen Weg ist“, betont der CEO. Auf die corona-bedingte Entwicklung habe das Unternehmen sehr schnell und sehr klar reagiert. „Zudem hat sich die Geschäftsleitung auf sofortige wirksame Schritte zur Schonung und Sicherung von Liquidität und Ergebnis konzentriert“, sagte Klingelnberg.

Die Gesellschaft werde diesen Kurs fortführe, Liquidität sichern, straff sämtliche Kosten steuern und zugleich das Effizienzprogramm fortsetzen. „Dabei profitiert die Klingelnberg AG von ihrer soliden Bilanz und einer starken Substanz, die dazu beitragen, dass unsere Gruppe in ihren Märkten sicher eines der stabilsten und nachhaltigsten Unternehmen sein dürfte“, betont der geschäftsführende Gesellschafter. Dies berechtige zu einem vorsichtigen Optimismus, nach dem Ende dieser Krise überproportional an den dann entstehenden Chancen teilzuhaben. Klingelnberg: „Erste Auftragseingänge in den vergangenen Wochen aus China und den USA unterstreichen diese Einschätzung.“