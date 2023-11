Größtes Unternehmen in Hückeswagen Klingelnberg ist weiter auf Rekordniveau

Jan Klingelnberg, Geschäftsführer (CEO) und Delegierter des Verwaltungsrates, sagte: „Es zahlt sich weiterhin aus, dass wir für unser Unternehmen so frühzeitig strategisch wichtige Weichen richtig gestellt haben.“ Klingelnberg präsentiere sich heute als sehr gut positioniertes Unternehmen, das an wichtigen globalen Trends partizipier. „So produzieren und messen unsere Kunden höchstgenaue Zahnräder für die anspruchsvollen Getriebe in E-Fahrzeugen, Windkraftanlagen, produzieren Strom dank profilgeschliffener Zahnräder von Klingelnberg/Höfler-Maschinen, und in der für die Batterieproduktion notwendigen Rohstoffgewinnung spielen Zahnräder von Klingelnberg eine wichtige Rolle, zum Beispiel in Bergbaumaschinen und Gesteinsmühlen“, führte der CEO der Gruppe weiter aus.