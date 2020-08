Größtes Hückeswagener Unternehmen : Klingelnberg stellt 18 Auszubildende ein

Hückeswagen Hückeswagens größtes Unternehmen hat 18 neue Auszubildende eingestellt. Nach einer Kennenlern- und Informationswoche im Unternehmen geht es für die Azubis nun in ihre jeweiligen Abteilungen.

Zum Start des neuen Ausbildungsjahrs begrüßte die Firma Klingelnberg, größter Arbeitgeber am Ort, wieder 18 neue Auszubildende. „Fünf Berufseinsteiger begannen ihre Ausbildung im kaufmännischen Bereich, zehn im gewerblich-technischen Bereich, und drei Berufsanfänger starteten ihre dualen Studiengänge in den Fachbereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik“, teilt Marketingleiterin Sandra Küster mit.

Eine Ausbildung bei Klingelnberg zu erlernen, sei sehr gefragt. „Auf die Nachwuchsförderung mit einer praxisnahen und modernen Berufsausbildung legen wir großen Wert“, betont Personalleiter Dennis Weiche. „Wir freuen uns, dass wir auch in 2020 junge Menschen beim Start ins Berufsleben begleiten werden.“ Das Ausbildungskonzept des Systemanbieters spiegelt sich auch in der Qualität wieder. So wurden in den vergangenen Jahren bereits Ausbildungsabsolventen von Klingelnberg für herausragende Leistungen mit der Ehrenurkunde der IHK Köln ausgezeichnet.