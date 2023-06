Hückeswagens größter Arbeitgeber Klingelnberg ist nach der Flut im Rekord-Modus

In der jüngeren Firmengeschichte hat der Maschinenbauer Klingelnberg an seinem Hauptstandort Hückeswagen schon einige Krisen erlebt, die mitunter existenzbedrohend waren: die wirtschaftliche Flaute samt der Entlassung vieler Mitarbeiter Anfang der 2000er Jahre, die Weltwirtschaftskrise 2008/09 und vor allem die Flutkatastrophe von Juli 2021, als das Hochwasser der Wupper am Firmengelände Peterstraße für Schäden von fast 60 Millionen Euro gesorgt hatte. Vor zwei Jahren stand daher sogar kurzzeitig eine Insolvenz im Raum. Und jetzt? Hat sich Hückeswagens größtes Unternehmen wie Phoenix aus der Asche erhoben. Aus dieser Krise ist Klingelnberg nicht nur gestärkt hervorgegangen, das Unternehmen steht auch so gut da wie nie zuvor. Das geht aus dem am Freitagmorgen veröffentlichten Bericht für das am 31. März abgelaufenen Geschäftsjahres 2022/23 hervor.