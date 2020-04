Größter Arbeitgeber in Hückeswagen : Klingelnberg für „Best of Industry Award“ nominiert

Klingelnberg für „Best of Industry Award“ nominiert

Größter Arbeitgeber in Hückeswagen

Hückeswagen Gute Nachrichten in der Krise: Bereits zum zweiten Mal ist der Hückeswagener Maschinenbauer Klingelnberg für den „Best of Industry Award“ nominiert worden. Bei diesem Preis, der vom Fachmagazin MM Maschinenmarkt initiiert wird, werden seit fünf Jahren ausgezeichnete Industrieprodukte belobigt.

Die Nominierungen für den diesjährigen Award wurden im Rahmen eines Sichtungsprozesses festgelegt. Innovative Lösungen, die 2019 einen Industriepreis gewonnen hatten, auf einer Shortlist nominiert waren oder deren Innovationen auf größtes Interesse der Leser von Maschinenmarkt gestoßen waren, wurden nominiert. Klingelnberg war durch die dritte Variante in die Auswahl gekommen. Die Berichterstattung über das nominierte Produkt wurde auf www.maschinenmarkt.de am meisten geklickt. „Wir sind sehr stolz, dass wir bereits zum zweiten Mal für den renommierten Preis nominiert sind“, sagt Martin Boelter, Geschäftsführer für Produktion und Technik. „Das bestätigt uns erneut, dass wir Innovationen auf den Punkt bringen.“

In diesem Jahr ist Klingelnberg in der Kategorie „Messtechnik“ mit einem Präsisionsmesszentrum der G-Variante zur Vermessung mehrdimensionaler und komplexer Bauteile nominiert. Abgestimmt werden kann für den „Best of Industry Award“ ausschließlich online. Seit vergangenem Montag hat das Fachmagazin ein Online-Voting eingerichtet, das voraussichtlich noch bis Anfang Juni freigeschaltet ist. Das Endergebnis setzt sich zu je 50 Prozent aus dem Resultat der Leserabstimmung und dem Urteil einer unabhängigen Jury zusammen.