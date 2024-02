Jubilare bei Hückeswagens größtem Arbeitgeber Hohe Identifikation mit Klingelnberg

Als größten Wandel innerhalb seiner 50-jährigen Karriere bei Klingelnberg verzeichnet Rainer Tietze die Einführung des Telefons. „Während meiner vierwöchigen Reisen in den frühen 80er und 90er Jahren, wie beispielsweise nach China oder Russland, konnte ich häufig erst nach zweitägiger Voranmeldung mit der Familie telefonieren. In der heutigen Zeit des Mobiltelefons, das jeder in seiner Tasche trägt, ist dies unvorstellbar.“ Auch bei technischen Problemen vor Ort sei er erst einmal auf sich alleine gestellt gewesen, denn schnell mal einen Kollegen telefonisch um Rat fragen, ging damals noch nicht. „Im Gegensatz zu früher können wir uns heute schon per Fernwartung auf die Maschinen aufschalten“, berichtet Tietze.