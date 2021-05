Hückeswagens größter Arbeitgeber : Klingelnberg erhält wichtigen und renommierten Innovationspreis

Hückeswagen Das größte Unternehmen der Schloss-Stadt hat eine wichtige Auszeichnung erhalten: Den German Innovation Award 2021. Er wurde 1953 vom Bundestag ins Leben gerufen und vom Bundesverband der Deutschen Industrie gestiftet.

Verantwortlich für die Vergabe des German Innovation Award ist der Rat für Formgebung, der 1953 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufen und vom Bundesverband der Deutschen Industrie gestiftet wurde. „Mit seiner innovativen Lösung ,Done-in-One – Komplettvermessung in einem Arbeitsgang“’ trat Klingelnberg in der Kategorie ,Machine and Engineering’ der Wettbewerbsklasse ,Excellence in Business to Business’ an“, berichtet Sandra Küster. Das Unternehmen verfolge den Ansatz, verschiedene Messprozesse produktionsnah in einem Arbeitsgang, eben als Komplettvermessung („Done-in-One“), auszuführen. So kann ein Klingelnberg-Präzisionsmesszentrum der G-Variante in kürzester Zeit und in einem einzigen automatisierten Arbeitszyklus Abmessungen, Form, Kontur und Oberflächenrauheit erfassen. „Durch die Zusammenführung von Messaufgaben, die traditionell auf bis zu vier unterschiedlichen Geräten durchgeführt werden, lassen sich nicht nur Investitionskosten senken, sondern auch Rüstzeiten einsparen und Qualitätskosten reduzieren“, erläutert die Marketinglleiterin.