Ehrung bei Hückeswagens größtem Arbeitgeber Klingelnberg ist stolz auf seine Jubilare

Auf ein langes und abwechslungsreiches Berufsleben bei ein und demselben Arbeitgeber kann Peter Kaehler zurückblicken. Zunächst schnupperte er erst einmal Praktikumsluft, bevor er am 7. August 1972 mit seiner Ausbildung als Werkzeugmacher in der Abteilung Kegelradwerkzeugmaschinen in Remscheid begann und 1976 in Hückeswagen abschloss. Bis zum Beginn seiner Arbeitsteilzeit-Freistellungsphase in 2021 übte er in der Abteilung Produktion-Werkzeugbau verschiedene Funktionen aus – unter anderem als Schlosser, Fräser, Schleifer, Löter, Erodierer, Vorarbeiter sowie als Vertretung in der Kontrolle.