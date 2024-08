Hückeswagens größter Arbeitgeber Klingelnberg begrüßt 22 neue Auszubildende

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Azubijahrgang“, versichert Personalleiter Michael Schwarzer. „Als ausbildendes und weltweit tätiges Maschinenbauunternehmen investieren wir gerne in die Karriere künftiger Fachkräfte und so in die eigene Zukunftsfähigkeit.“ Die Gründe, warum sich die jungen Berufsanwärter für eine Ausbildung bei Klingelnberg entschieden hätten, seien häufig ähnlich: „Viele Auszubildende hatten im Vorfeld ein Schulpraktikum bei uns absolviert und das Unternehmen bereits kennengelernt.“