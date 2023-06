Hückeswagener Beitrag Klimaschutz vor Ort – der Prozess beginnt

Was können Menschen in der Schloss-Stadt tun, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu vermindern und damit einen lokalen Beitrag zum globalen Klimaschutz zu leisten? Das ist die zentrale Frage, die die Stadtverwaltung mit einem Integrierten Klimaschutzkonzept für Hückeswagen beantworten will. Bis Februar 2025 soll das Konzept mitsamt konkretem Maßnahmen-Katalog stehen. Federführend erarbeitet wird es von Marius Burmester, seit vorigem September Klimaschutzmanager der Stadt. Die Bürger werden einbezogen in den Prozess. Sie waren am Montagabend eingeladen zur Auftaktveranstaltung in der Realschule. Gut 20 Interessierte kamen.