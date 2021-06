Umweltausschuss in Hückeswagen : Warten auf den Klimaschutz-Manager

Umweltausschuss in Hückeswagen

Der Klimaschutz ist auch lokal ein Thema, in Hückeswagen soll daher die Stelle eines Klimaschutz-Managers besetzt werden. Foto: dpa/Marijan Murat

Hückeswagen Die Stadt will eine neue Stelle für einen Klimaschutz-Beauftragten einrichten – sie kann aber nur befristet ausgeschrieben werden. Frühestens im Januar könnte die Stelle besetzt sein.

Schon im März hatte der Stadtrat nach einem Antrag der Grünen beschlossen, im Rathaus eine neue Stelle zu schaffen: Ein Klimaschutz-Manager soll sich künftig darum kümmern, dass der globalen Katastrophe des Klimawandels auch auf lokaler Ebene eine Offensive zum konkreten Klimaschutz entgegengesetzt wird. Im Umweltausschuss wurde deutlich: Es wird dauern, bis die Stelle besetzt werden und der oder die Klimaschutz-Beauftragte die Arbeit starten kann. In diesem Jahr wird wohl nichts mehr daraus. Das hängt damit zusammen, dass die Stadt auf finanzielle Förderung durch den Bund setzt.

Das Bundesumweltministerium fördert die Erstellung von Klimaschutz-Konzepten durch professionelle Klimaschutz-Manager und auch die Umsetzung erster Schutzmaßnahmen in den Kommunen. In beratender Funktion ist programmbegleitend die Kommunalagentur NRW mit im Boot. Ein erstes Gespräch zwischen Vertretern der Stadt und der Kommunalagentur ist gelaufen, in der Folge hat die Stadt ihren Antrag auf Förderung aus Bundesmitteln gestellt. Laut Bauamtsleiter Andreas Schröder rechnet sie im Oktober oder November mit einer Bewilligung des Antrags. Erst danach kann mit der Stellen-Ausschreibung die Suche nach einem geeigneten Mitarbeiter starten. Vor Januar 2022 ist nicht mit der Einstellung eines Klima-Managers zu rechnen.