In Hückeswagen ssteh tnun die Umsetzung an Das Klimaschutz-Konzept für die Stadt ist fertig

Einstimmig gab der Fachausschuss die Empfehlung an den Rat, die Umsetzung des Klimaschutz-Konzeptes und den Aufbau eines Klimaschutz-Controllings zu beschließen. Dafür wird der Klimaschutz-Manager weiterhin gebraucht. Die100-prozentige Förderung seiner Stelle läuft allerdings Ende August aus, denn sie war von vorneherein auf zwei Jahre befristet. In diesem Zeitraum sollte der Fokus auf der Erarbeitung theoretischer Grundlagen liegen und auf der Entwicklung von Ideen zu konkreten Maßnahmen für den verbesserten Klimaschutz. Das hat Marius Burmester geleistet. Im Anschluss wird es nun darum gehen, die im Konzept beschriebenen Maßnahmen auch in die Tat umzusetzen, damit die Last der Treibhausgase weiter und dauerhaft sinkt.