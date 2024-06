Angebote für Kinder und Jugendliche in Hückeswagen Klettergarten hat wieder den größten (Ferien-)Spaßfaktor

Noch reichlich freie Kapazitäten haben die beiden Touren in den Escape-Room in Remscheid. Während es bei „Prototyp“ ab zwölf Jahre wenigsten ein paar Anmeldungen gibt, hat für „Endstation“ noch niemand eingecheckt. In diesem Raum können Jugendliche ab 16 Jahre Rätsel lösen, um daraus wieder zu entkommen. „Solche Angebote sind immer schlecht gelaufen“, gesteht Moritz. Es sei deprimierend, dass sich die älteren Jugendlichen für solche Angebote nicht oder nur wenig interessieren würden. „Vielleicht liegt es daran, dass sie den Ferienspaß nur mit kleinen Kindern in Verbindung bringen“, versucht sich Moritz an einer Erklärung. „Wir wollen aber auch gerade ihnen ein Angebot machen.“