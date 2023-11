Schrebergärten in Hückeswagen Herbstvorbereitungen sind abgeschlossen

Wenn im Herbst und vor allem Winter die Natur zur Ruhe kommt, bricht für die Gartenbesitzer ebenfalls eine Zeit an, in der nur noch wenig zu tun ist. Das will allerdings vorbereitet werden. Janus Plewniak ist seit zehn Jahren Vorsitzender des Kleingartenvereins auf Wiehagen. „Wir haben im Grunde genommen schon alles erledigt. Spätestens zum Allerheiligentag am 1. November wird auch das Wasser abgedreht, damit es beim Frost keine Schäden in den Leitungen gibt“, sagt er. Dementsprechend ruhig ist es auch geworden in den 81 Parzellen. „Es kommen nur noch vereinzelt die Leute in ihre Parzellen – die meisten kommen alle zwei oder drei Tage, weil sie die Vögelchen füttern, ich gehöre auch dazu“, sagt er schmunzelnd.