Bürgerbad in Hückeswagen : Kleines Lehrschwimmbecken bleibt für zwei Tage gesperrt

Bürgerbad in Hückeswagen

Hückeswagen Die Öffnungszeiten im Bürgerbad ändern sich über die kommenden Feiertage.

Außerdem ändern sich die Öffnungszeiten zu den Feiertagen: Am Dienstag und Mittwoch, 24. und 25. Dezember, sowie am Dienstag, 31. Dezember bleiben das Bad und die Sauna geschlossen. Am Donnerstag, 26. Dezember, öffnet das Bad von 12 bis 19 Uhr, die Sauna von 12 bis 20 Uhr, die Frühschwimmer kommen von 7 bis 12 Uhr.