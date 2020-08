Investitionen in Hückeswagen : Kleiner Gewerbepark ersetzt Lokschuppen

Kleineichen Die Brüder Markus und Stefan Gehle wollen am Kleineichenweg zwei Gewerbehallen in einer Größe von 500 und 800 Quadratmeter errichten.

Einst fuhren hier Lokomotiven, woran noch Schienen und ein großer Schuppen aus roten Backsteinen erinnert. Der Drehteller ist zwar verschwunden, aber die nahen riesigen Transformatoren des Energieversorgers Innogy sind noch ein Indiz für die frühere Nutzung des Geländes am Kleineichenweg – der Radweg führt nur wenige Meter weiter vorbei. Eine Lok hatte einst die Transformatoren herantransportiert und war dann in dem Schuppen geparkt worden. Die sind zwar längst verschwunden, das Umspannwerk hat auch heute noch eine wichtige Funktion für die Stromversorgung Hückeswagens.

„Das ist die ehemalige Liegenschaft der RWE bzw. SAG“, berichtet Bürgermeister Dietmar Persian, der an diesem Morgen als Wirtschaftsförderer der Stadt mit Markus und Stefan Gehle zusammengekommen ist. Die Brüder wollen auf dem Gelände in Kürze zwei 800 und 500 Quadratmeter große Gewerbehallen errichten, wofür der ehemalige Lokschuppen und ein angrenzendes Gebäude weichen müssen. „Wir wollen nicht nur neue Flächen für Gewerbeansiedlung ausweisen“, sagt Persian. „Unser Ziel ist es auch, bereits vorhandene Flächen umzuwandeln.“ Das habe etwa mit dem Betriebsgelände des Herstellers von Schmiedehämmer Bêché & Grohs an der Peterstraße funktioniert, der Ende der 90er Jahre von dem Unternehmen Müller Weingarten übernommen worden war. Aus der früheren Versorgungsfläche am Ende des Kleineichenwegs soll nun eine Gewerbefläche werden, betont der Wirtschaftsförderer. „Für solche Flächen ist es gut, einen Investor zu haben“, betont Persian.