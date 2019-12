Adventszeit in Hückeswagen : 600 Geschenke für die Nachbarschaft

Kleineichen Die Vorweihnachtsaktion „Von Nachbarn für Nachbarn“ in Kleineichen bekommt eine neue Gemeinschaftsattraktion. Abends treffen sich die Menschen vor einem Adventsfenster des Nachbarn und stimmen sich auf die Festtage ein.

Seit fast 20 Jahren zelebriert die Wohnsiedlung Kleineichen verschiedene festliche Adventsaktionen, bei denen Nachbarn anderen Nachbarn vorweihnachtliche Vorfreude in Garagen und Vorgärten bescheren. „Alles begann vor vielen Jahren mit einem Nachbarschaftstreffen in der Garage“, erinnert sich eine der jahrelangen Mitorganisatorinnen, Monika Dormeier (s. Info-Kasten). Inzwischen hat auch ihre Tochter Susanne den Spaß an der nachbarschaftlichen Adventsbescherung innerhalb der Siedlungsgemeinschaft gefunden. „Im vergangenen Winter hatte ich die Idee aufgeschnappt, gemeinsam mit weiteren 24 Mitstreiterinnen einen selbst gemachten Adventskalender zu erstellen, bei denen sich die jeweiligen Bastlerinnen an 24 Dezembertagen gegenseitig eine kleine handwerkliche Überraschung bereiten“, erläutert Susanne Dormeier die jüngste Adventsaktion in Kleineichen.