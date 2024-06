Wiehagener Grundschüler aus Hückeswagen malten Kleine Kunstwerke für die Musikschule

Ihnen ist es an der oberen Islandstraße offenbar etwas zu trist. Und weil sich Musikschulleiter Eckhard Richelshagen und seine Stellvertreterin Katrin Schmitt mehr Farbe in den Unterrichtsräumen, im Büro und Treppenhaus wünschen, die im Kultur-Haus Zach untergebracht sind, hatten sie die Idee, die Hückeswagener Schulen um von Kindern gemalte Bilder zu bitten. Am Donnerstagmorgen holte die Musikschulleitung die ersten kleinen Kunstwerke ab, die 16 Jungen und Mädchen der Grundschule Wiehagen Anfang des Monats in der Projektwoche gemalt hatten. Weitere Bilder sind in der Förderschule Nordkreis entstanden.