Kolpingsfamilie Hückeswagen „Schrankleichen“ bekommen ein zweites Leben

Nach gut zwei Stunden ist zwar noch einiges an Kleidung da, aber: „Heute war mehr los, als bei unseren vorherigen Veranstaltungen“, berichtet Bettina Breidenbach, die das Gefühl hat, dass sich der Gedanke der Nachhaltigkeit weiterträgt. Was übrig ist, kommt in die Kleiderkammer der katholischen Kirchengemeinde. „Vorher sortieren wir noch ein paar Sommersachen für unsere nächste Aktion aus“, erläutert Maria Dirschka. Das ist der Grundstock für den nächsten Kleidertausch im Frühjahr.