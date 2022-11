Angebot der katholischen Gemeinde Hückeswagen : Kleiderkammer läuft nach Neustart gut

Hückeswagen Die „Kammerzofen“ des Second-Hand-Shops der Katholischen Kirchengemeinde in Hückeswagen betreuen aktuell vor allem geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Mittlerweile gibt es das Angebot schon seit mehr als 40 Jahren.

Seit Mai ist die Kleiderkammer der katholischen Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt im Anbau hinter der Pfarrkirche nach der Corona-Zwangspause wieder geöffnet. mehr als zwei Jahre blieb sie geschlossen, auch weil viele der liebevoll als „Kammerzofen“ bezeichneten Helferinnen altersbedingt im sogenannten Risikoalter für eine schwere Corona-Erkrankung und damit besonders gefährdet waren. „Wir wollen nichts riskieren“, hatte Gaby Vollbrecht noch Anfang des Jahres gesagt. Im Mai sei die Lage aber dann so gewesen, dass die Arbeit wieder aufgenommen werden konnte. „Am Samstag, 7. Mai, war der erste offizielle Tag – damals war gleich wieder viel los“, erinnert sich die „Kammerzofe“. „Zuvor hatten wir im April an einem Tag nur für Menschen geöffnet, die aus der Ukraine geflüchtet und in Hückeswagen untergekommen waren.“ Die Freude sei sehr groß gewesen, die „Kammerzofen“ hätten richtig viel Freude verspürt, als es endlich wieder losgegangen sei.

Öffnungszeiten Die Kleiderkammer hinter der Pfarrkirche hat am ersten und dritten Samstag sowie am zweiten und vierten Donnerstag im Monat geöffnet, jeweils von 9 bis 13 Uhr. Die nächsten Termine sind morgen, Donnerstag, Samstag, 19. November, und Donnerstag, 24. November. Der Zugang ist unterhalb der Kirche oder durch die Parkpalette am Schmittweg.

Besonders wichtig für dieses Erfolgsmodell seien zwei Dinge, unterstreicht Gaby Vollbrecht. „Zum einen die Helferinnen, die an jedem der Öffnungstage die Waren entgegennehmen, sortieren, einräumen und verkaufen. Zum anderen aber auch die Menschen in Hückeswagen, die mit ihrer ungebrochenen Spendenbereitschaft dafür sorgen, dass wir auch was zum Einräumen und Verkaufen haben.“ Die Menschen in der Schloss-Stadt hätten die Kleiderkammer nicht vergessen. „Wir sind im Moment wirklich gut aufgestellt, sowohl was unser Angebot als auch was die Helferinnen angeht. Gerade in letzter Zeit sind einige jüngere Frauen dazugekommen. Das ist gut“, stellt Gaby Vollbrecht klar. Dennoch werde sie das früher durchaus beliebte Frühstück wohl auch auf weitere Sicht nicht mehr anbieten können. „Das liegt aber vor allem daran, dass es dafür kaum noch Nachfrage gibt“, macht Gaby Vollbrecht deutlich. Sollte sich das einmal grundlegend ändern, können sich die „Kammerzofen“ aber vorstellen, es wieder anzubieten. Im Moment seien es vor allem erwachsene Menschen aus der Ukraine, die das Kleiderkammer-Angebot annähmen. „Das ist ungefähr die Hälfte. Interessanterweise kommen kaum Kinder, unsere Kindersachen werden kaum nachgefragt“, sagt Gaby Vollbrecht. Das sei insofern bemerkenswert, weil doch sehr viele Frauen mit Kindern vor dem Krieg aus dem osteuropäischen Land geflohen seien. Mittlerweile würden die geflüchteten Ukrainer genauso für die Waren zahlen, wie alle anderen Kunden auch. „Es gab nur den ersten Termin im April, bei dem wir die Sachen kostenlos abgegeben haben“, sagt Gaby Vollbrecht. Die Ukrainer würden zudem immer mit Tüten oder Taschen kommen. „Das ist sehr gut und würden wir uns tatsächlich für alle unsere Kunden wünschen“, sagt sie.