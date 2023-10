Pianistin Anke Pan im Hückeswagener Heimatmuseum Klavierabend zum Auftakt der 57. Schlosskonzert-Saison

Die Musikerin ist Stipendiatin von Stiftungen wie der „Deutschen Stiftung Musikleben“, „Musik und Jugend“ aus Liechtenstein und dem Rotary-Club Aachen. Karten für das Konzert in Hückeswagen zum Preis von 15 Euro gibt’s in den Filialen der Bergischen Buchhandlung und an der Abendkasse, für Kinder und Jugendliche bis zum 15. Lebensjahr ist der Eintritt frei. Die Tickets können auch telefonisch unter 02192 6712 oder per E-Mail an info@schlosskonzerte-hueckeswagen.de vorbestellt werden und liegen dann an der Abendkasse bis 19.45 Uhr bereit.