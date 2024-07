Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Klassische Gitarrenmusik bei der Sommernacht der Klassik

Klassische Gitarrenmusik steht auch bei der zweiten Sommernacht der Klassik in diesem Jahr im Kultur-Haus Zach im Vordergrund. Am kommenden Samstag, 13. Juli, gastiert das „Angenendt Guitar Duo" mit Martina und Tristan Angenendt in Hückeswagen und präsentiert das Programm „El Arte del Dùo" – eine Hommage an Ida Presti zum 100. Geburtstag. Beginn ist um 20 Uhr.