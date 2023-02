Karneval in Hückeswagen Knirpse werfen Kamelle im „Rä-Te-Ma-Teng“

Der Rosenmontagszug „Rä-Te-Ma-Teng“ der Kolpingsfamilie ist speziell auf Kinder ausgerichtet. Sie sollen ihre Freude an den bunten Wagen, Verkleidungen und der geworfenen Kamelle haben. Die Kinder aus dem Kindergarten Am Kamp der katholischen Pfarrgemeinde drehen den Spieß in diesem Jahr um und nehmen erstmals selbst mit einer 25-köpfigen Gruppe am Zug teil.