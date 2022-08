Kirche will mit Hückeswagenern ins Gespräch kommen : Kirchengemeinde geht auf die Straße

Hückeswagen Erstmals präsentierte sich die Evangelische Kirche mit einem Infostand in der Stadt.

Normalerweise hören die Kirchgänger gebannt zu, wenn der Pastor seine Predigt hält oder Passagen aus der Bibel oder dem Evangelium vorgetragen werden. Am Samstag war es mal andersherum: Unter dem Motto „Hör-Zeiten“ gingen Vertreter die Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen auf die Straße und wollten von den Passanten wissen, was sie sich von einer Kirchengemeinde wünschen, was ihnen gefällt und was die Kirche für sie attraktiv macht. Dazu war auf dem Etapler Platz ein Informationsstand aufgebaut der von Friedhelm Selbach und Isabell Stein vom Kirchenvorstand sowie von Dagmar Klemann betreut wurde.

Neben den Fragenbögen, die in einem bunt beklebten Schuhkarton gesammelt wurden, lag auch eine Reihe Informationsmaterial über die Aktivitäten und Angebote der Gemeinde aus. Eine besondere Anziehungskraft hatten die bunten und mit Helium gefüllten Luftballons, die an die vorbeigehenden Kinder verschenkt wurden. Die Erwachsenen waren zu einem Kaffee eingeladen oder erhielten eine Sonnenblume. „Man kommt bei einer Tasse Kaffee viel besser ins Gespräch und kann Meinungen austauschen“, sagte Selbach.

Angesprochen fühlten sich Senioren ebenso wie junge Eltern mit Kindern. Frank Burghoff von der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) nahm sich am Samstagmorgen gerne die Zeit, um den Fragebogen auszufüllen. „Wir arbeiten ja im Rahmen der Allianz mit allen evangelischen Kirchen am Ort zusammen“, sagte Burghoff. Das ökumenische Friedensgebet an jedem Freitagabend in der Pauluskirche zähle dazu. Der Hückeswagener ist froh über den guten Kontakt, den die Gemeinden untereinander haben und lobte besonders das Engagement der Evangelische Kirchengemeinde in der Flüchtlingshilfe.