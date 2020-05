Hückeswagener Kirchen in der Corona-Krise : Kirchen starten Präsenzgottesdienste

Hückeswagen Die Vorbereitungen sind getroffen, die Hygienekonzepte entwickelt: Am kommenden Wochenende starten die ersten Kirchengemeinden in Hückeswagen mit öffentlichen Gottesdiensten nach der Schließung durch die Corona-Krise.

Pfarrgemeinde Sa., 9. Mai, 18 Uhr; So., 10. Mai, 11 Uhr, Mi., 13. Mai, 18.30 Uhr; Do., 14. Mai, 14.30 Uhr; Fr., 15. Mai, 18.30 Uhr.



Katholische Pfarrgemeinde Die Katholiken feiern ihre Gottesdienste ab Samstag wieder gemeinsam – vorerst jedoch nur in der Pfarrkirche (s. Info-Kasten). Die Gottesdienste werden so gestaltet, dass die Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus so weit wie möglich vermieden wird. Daher ist es wichtig, dass die vorgegebenen Regeln und Einschränkungen strikt beachtet werden, „damit wir trotz allem in Würde und geistlicher Freude und Gemeinsamkeit die Mitte unseres Glaubens feiern können“, heißt es in der Ankündigung.