Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Kinoprogramm für Kinder und Teenies

Wer in den Herbstferien, die am kommenden Montag starten, nicht in den Urlaub fährt, feut sich bestimmt über ein bisschen Abwechslung. Und so hat das Team im Kultur-Haus Zach auch für die nächsten zwei Wochen wieder ein Kinderkino-Ferienprogramm organisiert. In Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Wermelskirchen-Wipperfürth stehen ansprechende Kinder- und Familienfilme auf dem Spielplan, kündigt Stefan Noppenberger vom Trägerverein an.