Klassiker und Melodram : Kino-Sonntag mit zwei Filmen im Kultur-Zaus Zach

Oliver (Ryan O`Neal) ist unsterblich in Jenny (Ali MacGraw) verliebt. Foto: imago images / United Archives/via www.imago-images.de

Hückeswagen Ein Filmklassiker mit Ingeborg Schöner und ein Film-Melodrama mit Ryan O´Neal – das bietet der Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach am 5. Mai ab 15 Uhr.

Zunächst sehen die Gäste einen Filmklassiker mit Ingeborg Schöner. Gezeigt wird ein deutsch-österreichischer Heimatfilm von Géza von Cziffra von 1955. Zum Inhalt: Ein siebenjähriger Junge hat seine Mutter bei der Geburt verloren und wird von seinem Vater, einem erfolgreichen Architekten, alleine aufgezogen. Doch so innig das Verhältnis zwischen Vater und Sohn auch ist, der Junge hätte gerne wieder eine Mutter. Er beschließt, seinem Vater zu einer neuen Frau und sich selbst zu einer Mutti zu verhelfen. Die Gelegenheit dazu ergibt sich, als er auf einer Ferienreise mit seinem Vater eine hübsche Buchhändlerin trifft.

Für alle Besucher gibt es eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee – beides im Eintrittspreis inbegriffen. Die Karten kosten sechs Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de An der Kinokasse kosten die Karten acht Euro.

Um 18 Uhr beginnt das Melodrama von 1970 mit Ali MacGraw und Ryan O’Neal. Das Drehbuch schrieb Erich Segal, der Autor des gleichnamigen Romans. Der Film erzählt die tragische Geschichte eines jungen Collegepaares und wurde zu einem der größten Filmerfolge der frühen 1970er Jahre. Ein Jurastudent trifft auf eine Musikstudentin, aber er verliebt sich nicht in die junge Frau. Doch im Laufe der Zeit entwickeln die beiden Gefühle füreinander. Da die Familien von ihnen sehr unterschiedlich sind, verstößt der Vater den Jurastudenten, als er von den Heiratsplänen hört. Nichtsdestotrotz nimmt das Pärchen den Kampf gegen die finanziellen Schwierigkeiten in Kauf. Die beiden versuchen, ein Kind zu bekommen und erhalten eine alles verändernde Nachricht. Wie im „echten“ Kino gibt es auch im Kultur-Haus Süßwaren und Getränke. Der Eintritt kostet zwei Euro. Karten für diesen Film gibt es online unter www.kultur-haus-zach.de oder an der Kinokasse.