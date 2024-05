Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Kino-Sonntag mit zwei Filmen

Kinofans kommen am Sonntag, 2. Juni, wieder auf ihre Kosten. Das Kultur-Haus Zach lädt zum Kino-Sonntag mit zwei Filmen ein. Um 15 Uhr geht es los mit einem dramatischen Heimatfilm, der 1958 in Österreich und Kenia gedreht wurde. Eine junge Frau verliebt sich in einen jungen Mann, doch der Förster der Gegend hat ebenfalls ein Auge auf die junge Frau geworfen. Somit begeht er ein Verbrechen, was er dem anderen jungen Mann in die Schuhe schiebt. Dieser flieht nach Afrika, doch dann kehrt er zurück. Für die Gäste gibt es eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee (beides im Eintrittspreis inbegriffen). Karten gibt es für sechs Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Mode Sessinghaus sowie online über www.kultur-haus-zach.de. An der Kinokasse kosten die Karten acht Euro.