Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Kino-Sonntag mit Sissi und Baby Boom

Kultur-Haus Zach in Hückeswagen

Hückeswagen Im Kultur-Haus Zach laufen Filme mit Romy Schneider und Diane Keaton.

Zwei Filmklassiker aus den 50er und 80er Jahren sind am 9. Februar beim Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach zu sehen. Zunächst wird ab 15 Uhr der dritte Teil der Sissi-Reihe mit Romy Schneider gezeigt, um 18 Uhr beginnt dann der Film „Baby Boom“ mit Diane Keaton in der Hauptrolle.

Damit der Kino-Sonntag so richtig genossen werden kann, gibt es für die Kino-Gäste eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee, die beide im Eintrittspreis inbegriffen sind. Karten für den Kino-Nachmittag zum Preis von sechs Euro gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de. An der Kinokasse kosten sie acht Euro.