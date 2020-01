Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Kino-Sonntag mit „Schöler“ Pfeiffer

Heinz Rühmann als Schriftsteller und vermeintlicher Oberprimaner Heinz Pfeiffer in der Komödie „Die Feuerzangenbowle“ von 1944. Foto: Keystone

Hückeswagen Im Kultur-Haus Zach gibt es am kommenden Sonntag wieder zwei Filme im Kino zu sehen: einen Filmklassiker mit Heinz Rühmann ab 15 Uhr und eine US-Romanze mit Julia Roberts ab 18 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch wenn er bereits mehr als 75 Jahre alt ist, so ist der Film „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle doch immer noch einer der beliebtesten deutschen Filme. Am kommenden Sonntag sind die Streiche des „Schölers“ Pfeiffer „mit drei f“ im Kultur-Haus Zach zu erleben, wenn wieder zum Kino-Sonntag eingeladen ist. Neben dem Filmklassiker, der um 15 Uhr gezeigt wird, flimmert ab 18 Uhr die US-Romanze „Die Hochzeit meines besten Freundes“ mit Julia Roberts („Pretty Woman“) in der Hauptrolle über die Leinwand.

Im ersten Film, einer deutschen Filmkomödie aus dem Jahr 1944, geht es um vier Herren, die sich bei einer Feuerzangenbowle an ihre Streiche in der Schulzeit erinnern. Dem Jüngsten dieser heiteren Runde sind diese Erinnerungen allerdings unverständlich, denn er war nie auf einer Schule, sondern hatte stets einen Hauslehrer. Daher beschließt das Quartett, ihn als Oberprimaner in ein Gymnasium zu schicken – mit Folgen. . .

Damit der Kino-Sonntag so richtig genossen werden kann, gibt es für die Kino-Gäste eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee, die beide im Eintrittspreis inbegriffen sind. Karten für den Kino-Nachmittag zum Preis von sechs Euro gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de An der Kinokasse kosten sie acht Euro.

In dem US-amerikanischen Kinofilm aus dem Jahr 1997 mit Julia Roberts, Rupert Everett und Cameron Diaz ist eine junge Restaurantkritikerin auf der Suche nach einem Mann fürs Leben. Eines Tages erzählt ein guter Freund aus Collegezeiten, dass er heiraten wird. Schockiert stellt die junge Frau fest, dass sie ihren alten Freund noch immer liebt, und so setzt sie alles in Bewegung, die Hochzeit zu verhindern. Ihr Plan ist, sich erst einmal mit ihrer Rivalin gut zu stellen. Sie willigt sogar dazu ein, Trauzeugin zu werden, schmiedet aber im Hintergrund gemeine Intrigen.

Wie im „echten“ Kino gibt es auch im Kiosk des Kultur-Hauses verschiedene Süßwaren und Getränke. Der Eintritt für den Film am Abend beträgt zwei Euro – Karten gibt es nur online oder an der Kinokasse.

So., 5. Januar, 15 und 18 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(büba)