Zwei Filme im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Kino-Sonntag mit Rex Gildo und Rachel McAdams

Hückeswagen Das Kultur-Haus Zach bietet für den 13. März wieder zwei Filme für Kinogänger an. Nachmittags gibt‘s, wie gewohnt, eine Komödie aus „der guten alten Zeit“, am Abend dann einen US-amerikanischen Spielfilm. Romantiker kommen auf ihre Kosten.

Um 15 Uhr beginnt die deutsche Filmkomödie von 1963 um einen Privatdetektiv und seine attraktive Sekretärin. Ihr Chef schickt sie auf eine Kreuzfahrt nach Jugoslawien. Hier hatten sie sich jede Menge Erholung vorgestellt, doch dazu kommen die beiden nicht, denn sie kommen einem Ring von Drogenschmugglern auf die Spur. Damit der Kino-Sonntag so richtig genossen werden kann, gibt es für die Zuschauer eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee, was beides im Eintrittspreis inbegriffen ist. Karten für den Kino-Nachmittag zum Preis von sechs Euro gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de , an der Kinokasse kosten sie acht Euro.

Im Mittelpunkt der Tragik-Komödie von 2013 ab 18 Uhr steht ein Mann, der über seinen Vater erfährt, dass er über die Fähigkeit zum Reisen in andere Zeiten verfügt. Das will er gleich ausprobieren und beschließt, zurück in seine Vergangenheit zu reisen. Will er doch seine eigene Lebensgeschichte ändern, um jetzt endlich das Herz seiner ehemaligen Freundin zu gewinnen. Doch bei allem Tatendrang stellt er schnell fest, dass es nicht so einfach ist, Gefühle zu beeinflussen und dass er mit seinen Aktionen in der Vergangenheit auch die Lebenswege der anderen verändert. Neben Rachel McAdams sind in den Hauptrollen Domhnall Gleeson und Bill Nighy zu sehen.