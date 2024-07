Kino-Sonntag in Hückeswagen George Clooney im Kultur-Haus Zach

Unterschiedlicher könnten die Hauptdarsteller der beiden Filme nicht sein, die am 4. August beim nächsten Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach gezeigt werden: Auf der einen Seite der deutsche Biedermann Heinz Erhardt, auf der anderen Seite das männliche Schönheitssymbol George Clooney. Beide Schauspieler sind an diesem Tag in zwei unterschiedlichen Filmen zu sehen.