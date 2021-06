Filmvergnügen in Hückeswagen : Der Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach kehrt zurück

Hückeswagen Filmfreunde kommen endlich wieder auf ihre Kosten: Ein Filmklassiker mit dem Duo Dieter Borsche / Georg Thomalla und ein Historiendrama von Greta Gerwig ist am 4. Juli zu sehen.

Die meisten Kinos in Deutschland kehren am Donnerstag, 1. Juli, zurück in den Alltag und öffnen wieder. Da passt es ganz gut, dass für den 4. Juli wieder zum Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach eingeladen ist. Nach der mehr als siebenmonatigen Corona-Zwangspause stehen am Nachmittag und Abend zwei Filmklassiker an.

In dem ersten Film aus dem Jahr 1951 ab 15 Uhr spielen Dieter Borsche und Georg Thomalla die Hauptrollen. In dieser Komödie geht es um zwei Musiker, die ein Engagement suchen. Da dies aber nicht ganz so erfolgreich ist, verkleiden sie sich als Frauen und treten einer Damenkapelle bei. Auch wenn der „kleine Schwindel“ anfänglich noch erfolgreich verläuft, wird es für die beiden Jungs mit der Zeit immer brisanter, und die Tarnung scheint aufzufliegen. . .

Damit der Kino-Sonntag so richtig genossen werden kann, gibt es für die Kino-Gäste auch eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee, die beide im Eintrittspreis inbegriffen sind. Karten für den Kino-Nachmittag gibt es für sechs Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de. An der Kinokasse kosten sie acht Euro.

Mit einem US-amerikanisches Historiendrama von Greta Gerwig geht es ab 18 Uhr weiter. Vier Schwestern leben in den Vereinigten Staaten Mitte des 19. Jahrhunderts, in einer Zeit, in der noch strikte Geschlechterrollen herrschen. Die Mutter versorgt die Familie, der Vater ist im Bürgerkrieg. Während die Vier älter werden, stellen sie immer mehr fest, dass für Frauen viele Hindernisse existieren und sie ihre Wünsche und Pläne nicht einfach umsetzen können. Eine der Schwestern will Schriftstellerin werden, eine andere möchte nach Paris und Malerin werden. Ob alle ihre Pläne verwirklichen können?

Wie im „echten“ Kino gibt es auch am Kiosk des Kultur-Hauses Zach verschiedene Süßwaren und Getränke. Der Eintritt kostet zwei Euro. Karten gibt es auf der Internetseite oder an der Kinokasse.

Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen müssen alle Besucher beim Betreten des Kulturhauses einen Mund-Nasen-Schutz tragen, ein negativer Corona-Test ist dagegen nicht notwendig. Darüber hinaus müssen sich alle in einer Liste zur eventuellen Nachverfolgung eintragen. Handdesinfektion steht am Eingang zur Verfügung, und auf Mindestabstände wird geachtet, versichert Stefan Noppenberger.

