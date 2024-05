Klassiker mit Harald Juhnke, Liebeskomödie mit Elyas M‘Barek

Das Kultur-Haus Zach wird am ersten 5. Mai wieder zum Kinosaal, denn nachmittags und abends wird jeweils ein Film gezeigt. Der Kino-Sonntag startet traditionell um 15 Uhr mit einem Filmklassiker. In der Komödie von 1963 spielen mit Harald Juhnke und Adrian Hoven zwei Freunden, die aufgrund einer Notlandung mit ihrem Sportflugzeug in Zell am See stranden und in einem großen Hotel unterkommen. Einer der beiden Freunde ist ein bekannter Playboy, der dann auch recht schnell von einer Reporterin erkannt wird. Um diese abzulenken, täuscht er eine Affäre mit einer Studentin vor. Doch seine eigentliche Geliebte erfährt durch die Presse davon, so dass sie ebenfalls nach Zell am See reist. Fortan nimmt das Chaos seinen Lauf. . .