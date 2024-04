Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Der Sonntag wird wieder zum Kino-Tag

Damit der Kino-Sonntag so richtig genossen werden kann, gibt es für die Besucher eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee, was beides im Eintrittspreis inbegriffen ist. Karten zum Preis von sechs Euro gibt’s im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Mode Sessinghaus sowie online über www.kultur-haus-zach.de, an der Kinokasse kosten sie acht Euro.