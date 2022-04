Filmnachmittag in Hückeswagen : Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach

In dem 18-Uhr-Film spielt Hollywood-Star Tom Hanks eine der Hauptrollen. Foto: dpa (Archiv) Foto: dpa/Andy Rain

Hückeswagen Zu sehen sind am 1. Mai ein Klassiker von 1953 mit Rock Hudson um 15 Uhr und ein Drama von 2019 mit Tom Hanks um 18 Uhr. Für die Besucher gibt es unter anderem Waffeln und Süßes.

Für Fans von filmischer Unterhaltung hält der Trägerverein des Kultur-Hauses Zach für den „Tag der Arbeit“ wieder zwei Filme bereit. Dann hebt sich der Vorhang zum Kino-Sonntag im Haus an der Islandstraße.

Der Kino-Nachmittag startet um 15 Uhr mit einem Filmklassiker mit Rock Hudson. Bei diesem Abenteuerfilm aus dem Jahr 1953 geht es um einen jungen Mann, dessen Vaters ermordet wird. Der Sohn macht sich auf den Weg nach Bagdad, um die Täter zu finden. Eines Tages erhält er ein sagenumwobenes Schwert, mit dem er jeden Kampf gewinnen kann und unbesiegbar ist. Zudem erobert er noch das Herz der schönen Kalifentochter. Aber auch sein größter Gegner wird auf ihn aufmerksam, und so warten gefährliche Situationen auf den jungen Mann.

Damit der Kino-Sonntag so richtig genossen werden kann, gibt es für die Kino-Gäste auch eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee, was beides im Eintrittspreis inbegriffen ist. Karten für den Kino-Nachmittag gibt es für sechs Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online, an der Kinokasse kosten sie acht Euro.

In dem Filmdrama von 2019, das ab 18 Uhr gezeigt wird spielen Tom Hanks und Matthew Rhys die Hauptrollen. Die Geschichte startet mit einer eher unspektakulären Recherchearbeit eines Journalisten, der ein Interview mit einem bekannten Moderator einer TV-Kindersendung führen soll. Zunächst ist der Journalist von diesem Auftrag nicht sonderlich begeistert under spekuliert darauf, dass er mit seinem Artikel besondere Geheimnisse aus dem Leben des Moderators an den Tag bringen kann. Doch bei seinen Recherchen stellt er immer wieder fest, dass der Moderator ein wirklich guter Mensch ist. So entsteht zwischen beiden eine feste Freundschaft.

Am Kultur-Haus Zach-Kiosk gibt es verschiedene Süßwaren und Getränke, so dass die Besucher das Kinoerlebnis genießen können. Der Eintritt beträgt zwei Euro – Karten für diesen Film gibt es nur an der Kinokasse oder online. Aus rechtlichen Gründen darf der Trägerverein die Filmtitel nicht nennen.

Für den Kinobesuch gilt die 2G-plus-Regel, darüber hinaus müssen die Besucher einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Hauses tragen, der am Platz abgenommen werden kann.

So., 1. Mai, 15 und 18 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

