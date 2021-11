Kino-Sonntag in Hückeswagen : Ein Herzensbrecher auf der Leinwand im Island

Meryl Streep spielt die Hauptrolle in der Komödie „Julie & Julia“. Foto: Sony Pictures

Hückeswagen Beim Kino-Sonntag am 14. November im Kultur-Haus Zach gibt’s einen Klassiker mit Roy Black und eine Komödie mt Meryl Streep zu sehen.

Schon bei dem Namen dürfte es vielen wehmütig ums Herz werden: Beim Kino-Sonntag im Kultur-Haus Zach am 14. November wird es einen Filmklassiker mit Roy Black in der Hauptrolle geben. Für den Abend ist zudem eine US-amerikanische Komödie von 2009 vorgesehen.

Um 15 Uhr startet ein Heimatfilm von Werner Jacobs aus dem Jahr 1974, in dessen Mittelpunkt der 1991 gestorbene Sänger und Schauspieler Roy Black als Architekt steht, dessen Alltag kräftig durcheinandergewirbelt wird. Sein Chef gibt ihm den Auftrag, ein Ehepaar zu einer unnötigen Renovierung zu bewegen. Doch der Architekt möchte dieses Geschäft nicht unterstützen und kündigt. Allerdings geht dadurch auch die Beziehung zu seiner großen Liebe in die Brüche, ist sie doch die Tochter seines Chefs. Durch die neue Situation und dem einsetzenden Liebeskummer lässt er seine gewohnte Umgebung hinter sich und macht sich auf den Weg in den Schwarzwald, um dort sein Glück zu suchen.

„Schwarzwaldfahrt auf Liebeskummer“ war der letzte Spielfilm von Roy Black. Foto: dpa

Damit der Kino-Sonntag richtig genossen werden kann, gibt es für die Besucher eine frische Waffel sowie eine Tasse Kaffee. Beides ist im Eintrittspreis inbegriffen. Karten für den Kino-Nachmittag gibt es für sechs Euro im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über kultur-haus-zach.de. An der Kinokasse kosten Tickets acht Euro.

Mit einer Filmkomödie von Nora Ephron und Mery Streep in der Hauptrolle, in der die wahre Geschichte einer US-Köchin erzählt wird, geht es um 18 Uhr weiter. Eine Frau zieht 1949 nach Paris, wo sie mit zwei weiteren Frauen eine Kochschule gründet und wenig später ihr erstes Kochbuch herausbringt. Das wird etwa 50 Jahre widerentdeck durch eine Frau, die im New Yorker Stadtteil Queens lebt. Sie ist so fasziniert von den Rezeptideen, dass sie kurzerhand beschließt, jedes der mehr als 500 Rezepte nachzukochen. Um ihren Mitmenschen von den Rezepten zu berichten, erstellt sie einen Internet-Blog und berichtet über ihre Kochaktionen. Dieses trifft den Nerv der Leser, so dass die Fangemeinde immer größer wird.

Wie im „echten“ Kino gibt es am Kiosk im Kultur-Haus Zach verschiedene Süßwaren und Getränke. Der Eintritt kostet zwei Euro. Karten für diesen Film gibt es online oder an der Kinokasse. Für den Kinobesuch gilt die 3G-Regel, darüber hinaus müssen die Besucher einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Hauses Zach tragen.