Hückeswagener Förderverein „Zukunft Jugend“ Gut 3000 Kleidungsstücke und Spielartikel im Angebot

An Basaren für Kleinkinderkleidung und Spielzeug besteht in der Schloss-Stadt kein Mangel – wie an den Dingen, die dort verkauft werden. Nach den beiden Basaren der Kolpingsfamilie und des katholischen Kindergartens Am Kamp im Oktober fand am Samstagvormittag der Kindersachenbasar des Vereins „Zukunft Jugend“ der Evangelischen Kirchengemeinde im Gemeindezentrum Lindenberg statt.