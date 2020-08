Alternatives Ferienprogramm in Hückeswagen : Nachwuchs gefällt das „Mini-Kinderdorf“

Brunsbachtal Das zweiwöchige alternative Ferienprogramm am Jugendzentrum im Brunsbachtal war ein Erfolg. 2021 soll aber, wenn möglich, das Original zurückkehren – das hoffen jetzt alle Beteiligten.

Während die Kindergruppen mit Beton und Naturmaterialien schöne Dekoartikel herstellten und die Radio- und Technik-Werkstatt an ihrem Hörspiel feilte, klangen aus der Sporthalle im Brunsbachtal seltsame Töne. „P-T-K-T“ und „Putze-Katze“ waren Grundübungen, mit denen Carlos Howard aus Duisburg den Kindern das humane Beatboxen beibrachte. Der Sport- und Beatbox-Workshop war einer der beliebtesten des alternativen Ferienprogramms, den das Jugendzentrum für das ausgefallene Kinderdorf in den vergangenen zwei Wochen angeboten hatte.

Bis zu 50 Kinder zwischen 6 und zwölf Jahren durften pro Woche teilnehmen. Das Angebot richtete sich insbesondere an berufstätige Eltern, die aufgrund der Corona-Situation nicht mehr genug Urlaub hatten, um ihre Kinder zu betreuen. Ganz so groß wie angenommen war der Bedarf jedoch nicht. In der ersten Woche waren noch zwei Plätze frei, in der zweiten Woche zehn. Mit 28 war besonders die Zahl der Flüchtlingskinder groß, die das Ferienangebot in Anspruch nahmen.