Kolping-Basar in Hückeswagen Mehr als 1000 Artikel für Babys und Kinder

Der Andrang ist groß, wie bei vielen Basaren dieser Art. Auch das Konzept, im Vorfeld Bögen mit Preisschildern für die Anbieter zu verkaufen sowie die Waren am Vortag zu erhalten, so dass sie im großen Saal im Kolpinghaus ausgelegt sind, ist überall ähnlich. „Wir haben 31 Bögen verkauft, das sind dann knapp 1000 Teile – das ist in etwa soviel wie bei den vorherigen vier Basaren auch“, sagt Jana Vollbrecht. Zehn Prozent von jedem verkauften Stück gehen dann an die Kolpingsfamilie – respektive an das Kinderdorf.