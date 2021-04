Hückeswagener Elterninitiativ-Kindergarten : „Rappelkiste“ erhält neue Leiterin

Beate Goller-Martin (hinten, r.) ist seit 28 Jahren Erzieherin an der „Rappelkiste“ und seit 2000 die Leiterin. Jetzt geht sie in den Ruhestand. Foto: Mohamed Abdelbari

Hückeswagen Die langjährige Leiterin des Eltern-Initiativ-Kindergartens von der Bachstraße, Beate Goller-Martin (63), geht Ende des Monats in den Ruhestand. Nachfolgerin wird ihre Stellvertreterin Sarah Herbold (32).

Aus einer ehemaligen Tuchmachervilla wurde die „Rappelkiste“: 28 Jahren ist es mittlerweile her, dass die ersten zehn Kinder in den neu eröffneten Elterninitiativ-Kindergarten mit diesem Namen etwas oberhalb der Bachstraße eingezogen waren. Sie sind heute teilweise selbst Eltern. Mit dabei war damals bereits Beate Martin-Goller. „Wir hatten am Anfang nur ein paar Matratzen und ein Ikea-Zelt, kein Vergleich zur Ausstattung von heute“, erinnert sich die Leiterin über den aufregenden Start des Kindergartens.